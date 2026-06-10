ಪೆರ್ಡೂರಿನ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಭಟ್‌ ನಿಧನ

<p>ಹೆಬ್ರಿ (ಉಡುಪಿ): ಪೆರ್ಡೂರಿನ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಭಟ್ (89) ಅವರು ಬುಧವಾರ ನಿಧನರಾದರು. </p><p>ಪೆರ್ಡೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಇರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಭಟ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತ ಬಡವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. </p><p>ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೆರ್ಡೂರು ಅಲ್ಲದೆ ಶಿವಪುರ, ದೊಂಡೆರಂಗಡಿ, ಹರಿಖಂಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನೂರಾರು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಭಟ್ ಅವರಿಗಿದೆ. </p><p>ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>