ಕುಂದಾಪುರ: ಪೇಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

ಕುಂದಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಪೇಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಕನಕಾಭಿಷೇಕ, ಯಜ್ಞ ತುಲಾಭಾರ, ಮಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಮಹಾ ಬಲಿಪ್ರದಾನ, ಬ್ರಹ್ಮರಥಾರೋಹಣ, ಮಹಾ ಸಮಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅರ್ಚಕರು ರಥ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ದೇವರ ರಥಾರೋಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವದ ರಥೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಅಲಂಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮರಥದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನಗರದ ಪೇಟೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬರುವ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಪಾರಿಜಾತ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಿ ವಾಗೀಶ್ ಭಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮೋಕ್ತೆಸರರಾದ ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ, ಜೊತೆ ಮೊಕ್ತೇಸರರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪೈ, ಜನಾರ್ದನ್ ಮಲ್ಯ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಕೊಂಚಾಡಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ, ಉಡುಪಿ ಆಭರಣ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಮಹೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾ. 23ರಂದು ಅಂಕುರಾರೋಹಣ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಗರುಡ ವಾಹನ, ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 24ರಂದು ಹಗಲು ಉತ್ಸವ, ಹನುಮಂತರಾಯನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. 25ರಂದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ, 26ರಂದು ಪುಷ್ಪ ರಥೋತ್ಸವ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಶನಿವಾರ (ಮಾ.28) ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ, ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ, ಮೃಗಬೇಟೆ ಉತ್ಸವ, ಕವಾಟ ಬಂಧನ, ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.