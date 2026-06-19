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ಉಡುಪಿ: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ

ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸುರಿದಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು: ಜೂ.18 ಕಳೆದರೂ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ ನೀರು
ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 6:00 IST
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ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನೆಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಲಿದೆ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಬಂಟಕಲ್ಲು ಕೃಷಿಕ
ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಸುರುಳಿ ತೆನೆತಿಗಣೆ ಮೊದಲಾದ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಧನಂಜಯ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ
UdupiRain

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