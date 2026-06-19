ಉಡುಪಿ: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ

<p><strong>ಉಡುಪಿ:</strong> ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ವಾರ ತಲುಪಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳದೆ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 57.1 ಸೆಂ.ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೇವಲ 28.7 ಸೆಂ.ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಕಾಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಇನ್ನೂ ಬಹುತೇಕ ನದಿಗಳು ತುಂಬದಿರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಾಡಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಕೂಡ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸುರಿದಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 11.9 ಸೆಂ.ಮೀ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಸುರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಮಾವು ಮೊದಲಾದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ 70.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೂ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯದಿರುವುದು ಅವರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದುದರಿಂದ ನದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಚಾಪೆ ನೇಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ರೈತರು ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಗದ್ದೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಗದ್ದೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವು ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನೆಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಬಂಟಕಲ್ಲು ಕೃಷಿಕ</span></div>.<div><blockquote>ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಸುರುಳಿ ತೆನೆತಿಗಣೆ ಮೊದಲಾದ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಧನಂಜಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>