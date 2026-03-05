ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ನದಿ ನೀರು ಸದ್ಬಳಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬರವಿಲ್ಲ: ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ

ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾರಾಹಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:00 IST
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಸಖ್ಯ ಬೇಡ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ
ಸಂಪಿಗೇಡಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ
ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ
Udupi

