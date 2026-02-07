ಕಾರ್ಕಳ: ರೋಟರಿಗೆ ಯುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ರಮೇಶಾನಂದ ಸೋಮಯಾಜಿ

<p><strong>ಕಾರ್ಕಳ:</strong> ‘ರೋಟರಿ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಯುವಕರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು’ ಎಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ರಮೇಶಾನಂದ ಸೋಮಯಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇಲ್ಲಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ರಾಕ್ ಸಿಟಿ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ಜಾನ್ ಆರ್. ಡಿಸಿಲ್ವ ಕ್ಲಬ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ಸರ್ವಿಸ್’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ರೋಟರಿ ರಾಕ್ ಸಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>2028–29ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅಲೆನ್ ವಿನಯ್ ಲೂಯಿಸ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಒಎಲ್ಗೆ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3182ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಿಡಿಜಿ ಡಾ.ಭರತೇಶ ಆದಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಧಕರಾದ ನಾಣ್ಯ, ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರ್ಗಾನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೊಕೇಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೈಲೆಂದ್ರ ರಾವ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೆಳಿರಾಯ, ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್, ವೃಂದಾ ಹರಿಪ್ರಕಾಶ್, ವಸಂತ್ ಎಂ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಗೀತಾ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೇಖಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>