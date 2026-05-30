ಶಂಕರಪುರ: ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅರಳಿದೆ ಜಾಜಿ

ಪ್ರಕಾಶ ಸುವರ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ

ಶಿರ್ವ: ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 'ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಎಂಬ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭೇದ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರಳುವ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿಗೆ ₹800 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಚೆಂಡುಗಳು ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶಂಕರಪುರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆದರೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ (ಜಿಐ) ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರಪುರ, ಬಂಟಕಲ್, ಶಿರ್ವ, ಮಂಚಕಲ್, ಬೆಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ.

ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಘಮ್ಮನೆ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇಳುವರಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದರೆ, ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ತವರೂರಾದ ಶಂಕರಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಈ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ವಿಧದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ದಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ.

800 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು (ಅಂದರೆ 2,400 ಹೂವುಗಳು) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಂಕರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟೆ ದರ ₹450 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಟ್ಟೆಗೆ ₹800 ಇತ್ತು. ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೂಬಿಡಲು ಆರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್