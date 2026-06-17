ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಕಾಲು ಜಖಂ

<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಲಗಾಲು ಜಖಂಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಾಜ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಿಂಚನಾ (21) ಗಾಯಗೊಂಡವರು.</p>.<p>ಮೇ 7ರಂದು ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮರ್ಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕದಂತ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೂಳೆ ಮುರಿತದೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಪಾಲದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಷಿನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಅಳವಡಿಸದೇ ಮಾಲೀಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕ್ರಶಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕೋಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕ ಯೋಗೀಶ್ ನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-28-310039125</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>