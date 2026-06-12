ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ ಅನುವಾದಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

<p><em>ಪ್ರಕಾಶ ಸುವರ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ</em></p>.<p>ಶಿರ್ವ: ಶ್ರವಣ ದೋಷಯುಳ್ಳವರ ಸುಲಭ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಟಕಲ್ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆ (ಸೈನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್) ಅನುವಾದಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಎಂ.ಮನೀಶ್, ನಿಶಾಂತ್, ನಿಶಾಂತ್ ಎ.ಜತ್ತನ್ ಹಾಗೂ ಸುರಭಿ ಜೋಗಿ ಅವರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮಮತ ಐ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆ ಅನುವಾದಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ದೋಷಿತರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಕೈ ಚಲನೆಗಳು, ಮುಖಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರವಣ ದೋಷಿತರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಂಕೇತ ಭಾಷಾ ಅನುವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡರೆ ಶ್ರವಣ ದೋಷಿತರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿ ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸು ವುದರ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಯನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮಮತ ಐ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಶ್ರವಣ ದೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಸು ವವರು, ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮುದಾಯದವರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-28-695675762</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>