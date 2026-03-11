ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ: ಶಿರ್ವ ಗೃಹಿಣಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ

<p><strong>ಶಿರ್ವ</strong>: ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ 1500 ಚದರಡಿಯ ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಸಾವಯವ ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಟಪಾಡಿಯ ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿ ಸಮೀಪದ ಗೃಹಿಣಿ ಅನಿತಾ ಕರುಣಾಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನಿತಾ ಅವರು ತಾರಸಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸಿ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು, ಪಾಲಕ್, ಪುದಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು, ಬಸಳೆ, ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು, ಕಾಯಿಮೆಣಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ಬೀನ್ಸ್, ಅಲಸಂಡೆ, ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ, ಪಡುಬಲಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಹಾಲು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬದನೆ, ಬಿಳಿ ಬದನೆ, ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಸಹಿತ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಸಿ ಕೃಷಿಯ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು, ಕೋಕೋ ಪಿಟ್, ಹಟ್ಟಿಗೊಬ್ಬರ, ಗಂಜಲು, ಗೋಮೂತ್ರ, ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮನೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳೆಕಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನಿತಾ ಕರುಣಾಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಜಾಣು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಾಯ ನಡೆಸುವಾಗ ಇವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಹಸು, ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಕೋಳಿ, ನವಿಲುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹುಳದ ಬಾಧೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹400 ತರಕಾರಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು, ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನಿತ ಕರುಣಾಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಅನಿತಾ ಪತಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಸಸಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ತೆಗೆದು ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಫಸಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವವರೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಅನಿತಾ ಅವರೇ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯು ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದೆ.</p>.<p> <strong>1500 ಚದರ ಅಡಿಯ ತಾರಸಿ</strong></p><p> ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಿಚೀಲ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಮಿಶ್ರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾರಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 1500 ಚದರ ಅಡಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ರುಚಿಕರವಾದ ಸತ್ವಭರಿತ ತರಕಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನಿತಾ ಕರುಣಾಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>