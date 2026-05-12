ಶಿರ್ವ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಎಸ್ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಪ್ತಪದಿ ವಿವಾಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಎಸ್ಬಿ– ಬಿಜಿಎಸ್ಬಿ ವಧು– ವರ ಪರಿಚಯ ಸಮಾವೇಶ 'ಋಣಾನುಬಂಧ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ 17ರಂದು ಬಂಟಕಲ್ಲು ರೋಟರಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಯುವಕ– ಯುವತಿಯರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ, ಪೂರ್ಣ ಅಳತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತರಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ, ಊಟ, ಉಪಾಹಾರ ಉಚಿತ. ಯುವಕ– ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ 7019976058, 9448724073, 9440585104, 7353053119, 8277403845 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಡಿ.ಪ್ರಭು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೀವನ ತರಬೇತುದಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಲೇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಜೀವನ ದೃಷ್ಠಿಕೋನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>