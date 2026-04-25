ಶಿವಗಿರಿ: ‘ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ’ ಹರಿಕಥೆ

ಹೆಬ್ರಿ: ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಪುರದ ಶಿವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹರಿದಾಸ ಶಿವಪುರ ಪದ್ಮನಾಭ ಗುರುದಾಸ್ ಅವರು 'ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ' ಹರಿಕಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಹರಿದಾಸ ಬಿ.ಸಿ.ರಾವ್ ಶಿವಪುರ ಶಂಕರರ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಶಿವಪುರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಇಂದಿರಾ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಕುಲಾಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ರವಿರಾಜ ಒಡಿಯೂರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ , ಕಿರಣ ಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ ಮಂಗಳೂರು ತಾಳ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಪುರ ಶಂಕರದೇವ ದೇವಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮೋಕ್ತೇಸರ ಮುರ್ಸಾಲು ಮೋಹನದಾಸ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಶಿವಪುರ ಪದ್ಮನಾಭ ಗುರುದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಪುರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿವಪುರ ಜಗನ್ನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇಂದಿರಾ ಜೆ.ಕುಲಾಲ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>