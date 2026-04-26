ಶಿವಪುರ: ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಭ್ರಮ

ಸುಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್

ಹೆಬ್ರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವಪುರ ಶಂಕರದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾನುವಾರದಿಂದ (ಏ.26) ಮೇ 6ರವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಲಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಜರುಗಲಿವೆ.

₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಿಲಾಮಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ತೀರ್ಥಮಂಟಪ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶಿಲಾಮಯ ಸುತ್ತುಪೌಳಿ, ಗಣಪತಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಮುಂತಾದ ₹ 7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ವಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಪುರ ಶಂಕರದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ 616 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು, ಅಜಿತ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ಸಾಲು ಗೋಕುಲದಾಸ ನಾಯಕ್, ಶಿವಪುರ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಮಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ, ಹುಣ್ಸೆಯಡಿ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಪಸಮಿತಿಗಳು ಇವೆ.

ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಕೇಶವ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಪೌಳಿ, ಶಿಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ: ಏ.29ರಂದು ಸಂಜೆ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಡುಪಿ ವಾದಿರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಹೆರ್ಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಿ, ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ, ಉದ್ಯಮಿ, ಮುಂಬೈನ ಮುರುಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಬತೋಕ್ಲು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಕ್ಷತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ಮೇ 1ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧಿಶ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುವರು. ಅವಧಾನಿ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ರಾಜ್ಯದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ, ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ