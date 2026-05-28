‘ಜಮೀನು ಹಡಿಲು ಬಿಡುವುದು ಪಾಪ’

ಉಡುಪಿ: ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಡೀಲು ಬಿಡುವುದು ಮಹಾಪಾಪ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಜಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಘಟಕ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘ ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ, ಕೃಷಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಗಿಡ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯೇತರವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಡಿಲು ಭೂಮಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಗರಕ್ಕೆ ದುಡಿಯಲು ಹೋದ ಕೃಷಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಮರಳಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಸಸಿ ನಾಟಿಯಿಂದ ಭತ್ತ ಕಟಾವಿನ ತನಕದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಜಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ ಕೆದ್ಲಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಪಿ.ಎನ್. ಶಶಿಧರ ರಾವ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಭಟ್, ದೇವಸ್ಠಾನದ ಅರ್ಚಕ ದಿವಾಕರ ಐತಾಳ್, ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಜಿಎಂ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ ಮಂಜ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಬಂಟಕಲ್ಲು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ. ಧನಂಜಯ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಮರಕಾಲ ಬಂಡಸಾಲೆ, ರೋಕಿ ಡಿಸೋಜಾ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು, ರಿಕೇಶ್ ಪಾಲನ್ ಕಡೆಕಾರ್, ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ, ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಧರ ನಾಯಕ್, ನಚಿಕೇತ ಪ್ರಭು ಮುದರಂಗಡಿ, ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಕುದಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಶೀಂಬ್ರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಂಗನಾಥ ಸಾಮಗ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಶಿವತ್ತಾಯ. ಆಶಾ ಭಟ್, ಪ್ರಿಯಂವದಾ ಐತಾಳ್, ರಮೇಶ್ ಬಾರಿತ್ತಾಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.ಸ್ಮಿತಾ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ರೈತಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಗುಜ್ಜರಬ