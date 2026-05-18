ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾದಿವೆ ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣಗಳು

ಉಡುಪಿ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ತಾಣಗಳು, ಪುರಾತತ್ವ ನಿವೇಶನಗಳು ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ.</p>.<p>ತುಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನೂರಾರು ಇತಿಹಾಸದ ಆಕರಗಳು ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು, ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಹುಗಳು, ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಅಪೂರ್ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಯದೆ ಅಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಬಸದಿ, ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲೂ ಪುರಾವಸ್ತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸೂಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು, ಬಾರ್ಕೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸ ತಾಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ರೂರು ಅಳುಪ, ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಖನನ ನಡೆದರೆ ಪುರಾತನ ಕುರುಹುಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಳುಪರ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾದ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಚೀನಾವಶೇಷಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿಯ ಪುರಾತತ್ವ ಮಹತ್ವದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>