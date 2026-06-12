'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇಲ್ಲದ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದ ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಭ್ರಾಮರಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

<p>ಉಡುಪಿ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇಲ್ಲದ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ, ರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ನೃತ್ಯ ವಿದುಷಿ ಭ್ರಾಮರಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಡುಪಿಯ ಡಾ.ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ನೃತ್ಯ ರಸಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಮೃತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅನುಷಾ ದೀಪಕ್ ಅಂಚನ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-28-891411914</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>