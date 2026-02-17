ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ | ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿ: ಜೇನು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:44 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇದುವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ
ಶೈಲೇಶ್ ಮರಾಠೆ ಜೇನು ಕೃಷಿಕ
UdupiHoney

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT