ಕಾವುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಲಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಉಡುಪಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಂಪಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿಯ ನಿರ್ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ಕಾವು ಗೂಡು' ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪವು ಚಿಣ್ಣರ ಕಲರವದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು.</p>.<p>15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಾಡುಗಳು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಬಾನು ಈ ಚುಕ್ಕಿ', 'ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ' ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು 'ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ' ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರಳ ದನಿ ಸೇರಿಸಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ಭೋಗಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ', 'ಕುವೆಂಪು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ' ಮತ್ತು 'ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕತೆಗಳು' ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಿ: ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, 'ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ. ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂಬುದು ವಿನಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿದರು. ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಬರಹವನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರೆದರು. ಈ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಗಂತ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ನಿರ್ದಿಗಂತದ ಮೊದಲ ಚಿಣ್ಣರ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವಿದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಅದರ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ನೆಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮರ ಆಗುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆ. ಪೃಥ್ವಿನ್, ಶರಣ್ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಧವ ಜೋಗಿ, ಶುಭಕರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಂಗೀತ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗಣೇಶ್ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಮಂಜು ಕಾಸರಗೋಡು, ಪ್ರಶಾಂತ ಉದ್ಯಾವರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜು ಮಣಿಪಾಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>