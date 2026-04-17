ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಹಲ್ಲೆ: ದೂರು, ಪ್ರತಿದೂರು

<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ವರದಿಗಾರನ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಕುರಿತು ಕೋಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಡ್ಡರ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರಬೆಟ್ಟುವಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಣುತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಈಚೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊಜೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿಯಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಾಳಹಕ್ಲು ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಏ.15ರಂದು ಪ್ರಣುತ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಲ್ಲೆ- ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಮೂಡುಗಿಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಆರತಿ ಗಿಳಿಯಾರು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಕುರಿತು ಕೋಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಣುತ್ ಗಾಣಿಗ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಪೋಟೊ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಣುತ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆರತಿ ಗಿಳಿಯಾರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-28-1777715524</p>