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ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ಕಡ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 1:07 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 1:07 IST
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UdupiKarnatakaEnvironment
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