ಗ್ಯಾಸ್‌ ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಎದುರು ಗುರುವಾರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಮರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು 30 ದಿನ ಬೇಕು. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ 25 ದಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 30 ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 25 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಟ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಭೋಜಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, 19 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು 342 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. 6000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೋಡ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ, ಅಂಥೋನಿ, ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಐರೋಡಿ, ಶಂಕರ ಕುಲಾಲ್, ಸುರೇಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಜಗನ್ನಾಥ ಬಂಗೇರ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>