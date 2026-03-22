ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ

<p><em>ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ</em></p>.<p>ಉಡುಪಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಇಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ರೈತರಷ್ಟೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರೈತರು ಮೂರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು . ಈಗ ಅದು ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಭತ್ತದ ಮೊದಲನೇ ಬೆಳೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರಷ್ಟೇ ಈಗ ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ನವಿಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಅವು ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗಾರರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆರಳೆಣಿಯಷ್ಟು ರೈತರಷ್ಟೇ ಈ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಗ್ಗೆಲ್ಬೆಟ್ಟುವಿನ ಕೃಷಿಕ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಸುಮಾರು ₹500 ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಯಾರೂ ಈಗ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ, ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಯ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡ ಮಾಡಲು, ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಜನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಮಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-28-681593928</p>