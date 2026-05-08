ಕರಾವಳಿಯ ಪುರಾತನ ನಿವೇಶನ ರಕ್ಷಿಸಿ: ಮನವಿ

<p>ಉಡುಪಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಪುರಾತನ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾರಕೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊ. ಟಿ. ಮುರುಗೇಶಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯ ಆದಿಮ ಕಲೆ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿ, ಮನವಿಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ನಿವೇಶನಗಳಾದ ಅವಲಕ್ಕಿಪಾರೆ, ಬುದ್ಧನಜೆಡ್ಡು. ಗಾವಳಿ, ಮೆನಾಲ, ಬರದಕಲ್ಲು ಬೋಳೆ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿವೇಶನಗಳಾದ ಪಳ್ಳಿಯ ಮದ್ಮಲ್ಪಾದೆ ಮತ್ತು ಮೂಡುಕೋಣಾಜೆಯ ಮೊರಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸಮಾಧಿ ನಿವೇಶನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-28-311132169</p>