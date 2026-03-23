ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಉಡುಪಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಹಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದು ಮದುವೆ ಮೊದಲಾದ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಹಾಕಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಲ್ಲೂರು ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೀನುಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಕೇರಳ ಮೊದಲಾದೆಡೆಗಳ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಮೀನು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದರವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪೆಯ ಮೀನುಗಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-28-746255430</p>