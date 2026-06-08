ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇನ್ನು ವಿರಾಮ, ನಾಡದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ

<p>ಉಡುಪಿ: ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಮಾಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ದಡ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ದಡ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡದೋಣಿಗಳು ಕಡಲಿಗಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ದೋಣಿಗಳ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಗರಿಗೆದರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವಾದರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದಕ್ಕೆಗೆ ಮರಳಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ಈ ದೋಣಿಗಳಿಂದ ಬಲೆ ಮೊದಲಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ನ ಎಂಜಿನ್ ರಿಪೇರಿ, ಬಲೆ ರಿಪೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಲೆ ರೀಪೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾಡದೋಣಿಯಲ್ಲೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ದೋಣಿಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಈ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿರಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೆಯ ದೋಣಿ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆದರೂ ಬಂಗುಡೆ, ಬೂತಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಮೀನುಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬೋಟ್ನವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-28-1990069345</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>