ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ: ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆ

ಉಡುಪಿ: ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಬಿ.ಸಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಪ್ರಗತಿಸೌಧದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸತ್ಯಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಉಪ್ಪೂರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಲ್ಲಾ ವಲಯದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಪ್ಪುರಿನಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೆರ್ಡೂರ್ನಿಂದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಬಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯಡ್ಕದಿಂದ ನಳಿನಾ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಪ್ರತಿಭಾ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಮ ವಂದಿಸಿದರು. ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ