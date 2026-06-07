ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ನೆಟ್ಟ ಗಿಡದ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಆ ಫೋಟೊವನ್ನು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯ ಫೋಟೊವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಷಾ ಗಣೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-28-1938963110</p>