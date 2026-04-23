ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಂಡ ರೈತ

ಉಡುಪಿ: ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ನಡುವೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಾವರದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾವರದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಲಾಯಿಬೈಲ್ ಅವರು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ, ತರಕಾರಿ, ಎಳ್ಳು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಾದ ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು 12 ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಟ್ಟಿಗೊಬ್ಬರ, ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಯಾ ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಳ್ಳು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಚಿತ್ತಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರರ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲೂ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣಧಾರ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕವೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್.</p>.<p>'ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೆಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರ</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು. ಅದು ತರಕಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>