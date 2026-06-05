ಉಡುಪಿ | ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ: ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಫಣಿರಾಜ್

<p><strong>ಉಡುಪಿ:</strong> ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನಾ ಸರಕು ಎಂದು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಣ್ಣೋಟ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಅದು ಸಶಕ್ತವಾದ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಫಣಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಡುಪಿಯ ಡಾ.ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಸಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದು ಸಂಗಮೇಶ ಮೇಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೇನಕಾ ಭಟ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-28-584875755</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>