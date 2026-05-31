ಮುಂದುವರಿದ ಮೀನು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ

ಉಡುಪಿ: ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಇಳುವರಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ಸಕ್ಷಾಮವು ಮತ್ಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತುವಲ್ಲಿ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಲಭಿಸಿದರೂ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮಳೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡದೋಣಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ನಿಷೇಧ ತೆರವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಪದೇ ಪದೇ ತೂಫಾನ್ ಬಂದುದರಿಂದ ಆಳಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ದೋಣಿಗಳು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಮಲ್ಪೆಯ ಮೀನುಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈನ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಅದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದರೂ ಮೀನುಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಲವು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳು ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತುವಲ್ಲಿ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಭಾರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಳಾದ ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್, ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನಡೆಯದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ಸಕ್ಷಾಮ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ಅಂತಹ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 10 ಎಚ್.ಪಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನಾಡ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೀನುಗಾರರು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಮನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕುಂದಾಪುರ, ಬೈಂದೂರು ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಇನ್ನೂ ನಾಡದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.