ನಾಡದೋಣಿಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹೊರೆ

<p><em>ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.</em></p>.<p>ಉಡುಪಿ: ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡದೋಣಿಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯ ದರವು ₹ 150ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ₹35 ಕಳೆದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹115 ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ವಿತರಣೆ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರು ಜೂನ್ಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನು ಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ದೋಣಿಗೆ 200 ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದರವು ಸುಮಾರು ₹ 60ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನಾಡ ದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ ಒಂದು ನಾಡ ದೋಣಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಡ ದೋಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡದೋಣಿಗಳಿವೆ. ಮಾಟುಬಲೆ, ಗಿಲ್ನೆಟ್, ಕಂತುಬಲೆ, ಟ್ರಾಲ್ ದೋಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ತೂಫಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಳು ಸಮುದ್ರದ ದಡದ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ್ ಪಿ. ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಡಿ ಮೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಗಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಕಡಲಿಗಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರವು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹150 ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಭಾರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-28-2145212858</p>