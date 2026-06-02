ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಅಚ್ಚು

ಉಡುಪಿ: ನಗರದ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.

ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅರಿಸಿನ, ಕುಂಕುಮದ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅದ್ದಿ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿಸಲಾಯಿತು.

ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯನ್ನು ಅರಿಸಿನ, ಕುಂಕುಮದ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅಚ್ಚು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಬಳಿಕ, ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಾಹಿದಾ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿತ್ ಕರಂಬಳ್ಳಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಶೇಟ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ