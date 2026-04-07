ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೊಲಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ

ಉಡುಪಿ: ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಯುಡಿಐಡಿ) ವಿತರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸತತ ವಿಕಾಸ ಪುರಸ್ಕಾರದಡಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನರೇಗಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>7,050 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 80 ಮನೆಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 27 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದವರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಯೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ಮೈತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ 1,320 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 172 ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಯುಡಿಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 4,800 ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 18 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ 12 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ವಡ್ಡರ್ಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಕ್ಲಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ವಿಶೇಷ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>