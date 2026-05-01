ಏರಿದ ಧಗೆ: ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ತುಟ್ಟಿ

<p><em>ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ</em></p>.<p>ಉಡುಪಿ: ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ನಡುವೆ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರುಮುಖವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಜಿ.ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದರವು ₹80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹55ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹30ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೂದುಗುಂಬಳ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹40ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಜಿ.ಆ್ಯಪಲ್ ದರ ₹240ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದರೆ, ಕೆ.ಜಿ.ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಲೆ ₹250 ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹90ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹30ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 40ರ ಗಡಿದಾಟಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಿನ ದರವು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ವರೆಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರುಮುಖವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾದಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ತರಕಾರಿಗಳ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥೆ ರೇಣುಕಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೂದುಗುಂಬಳ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-28-1040486359</p>