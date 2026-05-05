ಬಿಸಿಲು: ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬರೆ

<p><em>ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ</em></p>.<p>ಉಡುಪಿ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೀನು ಗಾರರಿಗೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೋಣಿಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೋಟ್ ಮಾಲಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿದರೂ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಲ್ಪೆಯ ಮೀನುಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ, ಬೂತಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಮೀನುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆ ಮೀನುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಳ ದರವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದರೂ ಮೀನು ಸಿಗದೆ ಮರಳಿ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ಗಳು ದಡ ಸೇರಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ದೋಣಿಗಳು ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದವು.</p>.<p>ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿಗಳು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ದೋಣಿಗಳು ದಡ ಸೇರಿದರೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು, ಮತ್ಯಕ್ಷಾಮ, ಡೀಸೆಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಲ್ಪೆಯ ಮೀನುಗಾರ ರತನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೀನುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕೊರತೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಕೆ.ಜಿ. ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿನ ದರವು ₹350 ರಿಂದ ₹400 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಜಲ್ ಮೊದಲಾದ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೊ ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-28-2089971298</p>