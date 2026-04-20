ಏರುತಿದೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ: ಸಂಕಷ್ಟ ಹಲವು ಬಗೆ

ಉಡುಪಿ: ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಬಸವಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲೂ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡು ನಡುವೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತಾಪಮಾನವು ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಏರಿಕೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ನೀಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉಡುಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಬಜೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕೆರೆ ಮೊದಲಾದ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಲಚರಗಳಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 137 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ಸಕ್ಷಾಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ನೀರು ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಳು ತಂಪು ಅರಸಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತವೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೆಯ ಮೀನುಗಾರರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>