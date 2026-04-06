‘ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ’

ಹೆಬ್ರಿ: 'ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವು ಕಜ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಜ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಪ್ರವೇಶ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ್ದು, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ' ಎಂದು ಜ್ಞಾನಘನ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕಜ್ಕೆ ಶಾಖಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕರುಣಾಮಯಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಪಾವನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಜ್ಕೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರವು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಜ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಜ್ಕೆ ಶಾಖಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತೋಷ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳದಾನಿ ಕಜ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೌನೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಕಳ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜಸೇವಾ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೆಬ್ರಿಯ ಮುದ್ರಾಡಿ ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಗೋಳಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಗರ, ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಹರಿಖಂಡಿಗೆ, ಮೋಹನ ಆಚಾರ್ಯ ಪೇತ್ರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಗೋಳಿ, ಕಜ್ಕೆ ಶ್ರೀಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಬ್ರಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಬ್ರಿ, ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಕೊಂಜಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ, ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿವಪುರ, ರವೀಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಕಲ್ಚಪ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರ್ಕೂರು, ರವೀಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಪಕ್ಕಾಲು, ಮೋಹನ ಆಚಾರ್ಯ ಪೇತ್ರಿ, ನಾಗೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಪೂರು, ಸುಕನ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಡಿಗಾರ, ಕಲಾವತಿ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಬ್ರಿ, ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೊರ್ಲಾಲಿ, ಸುಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಬ್ರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಂಜಾಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮಹೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇರಂಜೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-28-655136665</p>