ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಚಾರ ಮಣಿಬಚ್ಚಲು ಹಂದಿಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಹೆಬ್ರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಣಿಬಚ್ಚಲು ಹಂದಿಕಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ಗಳು, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವಾಹನಗಳು, ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಡಾಡಿಜಡ್ಡು, ವಂಡಾರಬೆಟ್ಟು, ಚಾರ ಬಸದಿ ರಸ್ತೆಯು ಮಣಿಬಚ್ಚಲು ಹಂದಿಕಲ್ಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ನಾಲ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಹಾಕಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾವಿಗದ್ದೆ ಚಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಶೀಘ್ರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-28-543557723</p>