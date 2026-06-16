ಹೆಬ್ರಿ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ

<p>ಹೆಬ್ರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನಡೆಸಿದ ಲಕ್ಷಾಧಿಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಥುನ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸಾಚರಣೆ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ ಸಂಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮೇ 17ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡ ‘ಲಕ್ಷಾಧಿಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಭಕ್ತರು ಅನುಕೂಲದಂತೆ 33 ನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತ 33 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷಾಧಿಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂರ್ವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, 33 ನಾಮಾವಳಿಯ ಅರ್ಚನೆ, 33 ಅವಧಾನ ಸೇವೆ, 33 ಆರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿತು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹೆಬ್ರಿ ಬೀಡು ದಿ.ಸರೋಜ ಎಂ. ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪತಿ ಡಾ.ಮನೋರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸೇವೆಯ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ತಂತ್ರಿಗಳು, ಅರ್ಚಕರು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-28-1046856896</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>