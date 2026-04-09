ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ

ಹೆಬ್ರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 1925ರಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾನುಭೋಗರಾಗಿದ್ದ ಪಿ. ರಾಮರಾಯ ಶಾನುಭೋಗ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಶಿವಪುರದ ಮುಖಂಡ ಮೂರ್ಸಾಲು ಮೋಹನದಾಸ ನಾಯಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾಡಳಿತ ಪರಿಷತ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಮೋಹನದಾಸ ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಕುಲಾಲ್, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮುರಳೀಧರ ಭಟ್, ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಂಚ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ದಾನಿಗಳು, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾಲಾಡಳಿತ ಪರಿಷತ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸಮಿತಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಭ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಜುನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಶಿವಪುರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ಸಚಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕುಬ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೈಲಾಯ, ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ, ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ ಹಾಂಡ ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ಹಲವರು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದಾನಿಗಳು, ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಮುರ್ಸಾಲು ಮೋಹನದಾಸ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ಏ. 19ರಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ. 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೀಲನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಂದ 'ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ', ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಾನಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಗುರುವಂದನೆ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಬೇಬಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರು, ದಾನಿಗಳು, ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ, ರಾತ್ರಿ ವಿನಯ ಬೇರೋಳ್ಳಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಕ್ಷಾರ್ಪಣ ಬೇರೋಳ್ಳಿ ತಂಡದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಕಾಳಗ' ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿ