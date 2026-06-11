ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi

ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣ ಹೊನ್ನಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್‌ ದೇಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
UdupiEducation
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT