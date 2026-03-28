ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌

ಉಡುಪಿ: ನಗರದ ಡಾ. ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ತಪಾಸಣೆಯ ಗುರಿ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ವಯಸ್ಕರ ರೋಗನಿರೋಧಕತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ : 7259361555</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>