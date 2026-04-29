‘ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಐಐಜಿಜೆ ಪೂರಕ’

ಉಡುಪಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಜನತೆಯ ಕೌಶಲ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿಯ ಭಾರತೀಯ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಐಐಜಿಜೆ) ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಐಐಜಿಜೆ) ಹೊಸ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿಯ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಭಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಐಐಜಿಜೆಗೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 600 ಮಂದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಡುಪಿಯ ಐಐಜಿಜೆಯು ಕೈಗೆಟಕುವ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಯುವಜನರು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ ಕೌಶಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಐಐಜಿಜೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೊಸ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರವು ಐಐಜಿಜೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮಂಡಳಿಯ (ಜಿಜೆಇಪಿಸಿ) ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಡವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವಂತಾ ಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೈಮಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಐಐಜಿಜೆ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಡುವೆ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್.ಜಿ.ಡಿ. ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕರಾದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಜೆಇಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಿತ್ ಬನ್ಸಾಲಿ, ಜಿಜೆಇಪಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೌನಕ್ ಪಾರಿಖ್, ಜಿಜೆಇಪಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದರ್ ತಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಜೆಇಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ರೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>