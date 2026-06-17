ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರಬೇಧದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಪತ್ತೆ, ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ

<p>ಉಡುಪಿ: ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಮಾಳ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮನೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಗುರುರಾಜ ಕೆ.ವಿ.ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ವಾಕ್-2026 ಅನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಸರದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಕಪ್ಪೆ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಆಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಬೇಧ ‘ಮಲಬಾರ್ ಟ್ರೀ ಟೋಡ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಬೇಧದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಸುಮಾರು 12 ಮಂದಿ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ರಾಗ್, ಇಂದಿರಾನ ಗುಂಡ್ಯ ಕಪ್ಪೆ, ಸ್ಕಿಟ್ಟೆರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್, ವಯನಾಡ್ ಬುಶ್ ಫ್ರಾಗ್, ಕಾಮನ್ ಟೋಡ್, ಮಲಬಾರ್ ಗ್ಲಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲ್ ಫ್ರಾಗ್, ಕೆಂಪುಹೊಳೆ ನೈಟ್ ಫ್ರಾಗ್, ಮಲಬಾರ್ ಟ್ರೀ ಟೋಡ್, ಓರಂಟೆ ನ್ಯಾರೋ ಮೌತೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ ಪ್ರಬೇಧದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಮಾಳ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮನೆಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಡ್ವೆ ಹಾಗೂ ಮನು ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-28-205242048</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>