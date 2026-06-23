ಯಕ್ಷ ರಂಗಾಯಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ‘ಕರಾವಳಿ ರಂಗಾಯಣ’ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ

<p>ಉಡುಪಿ: ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಯಕ್ಷ ರಂಗಾಯಣ’ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ‘ಕರಾವಳಿ ರಂಗಾಯಣ’. ಈ ಸಂಬಂಧ ಏ.29ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಆದೇಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಕಾರ್ಕಳ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>‘ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ‘ಕರಾವಳಿ ರಂಗಾಯಣ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂದು 1993ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷ ರಂಗಾಯಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ 2022ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯಕ್ಷಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಳಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ರಂಗಸಮಾಜ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಆದೇಶ ಕೈ ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಐತಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ: ಕರಾವಳಿ ರಂಗಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಮೋಹನಚಂದ್ರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಯಕ್ಷ ರಂಗಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಉಳ್ಳಾಲ, ವಾಸುದೇವ ಉಚ್ಚಿಲ ಮುಂತಾದವರು ಅನೇಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದೆವು. ರಂಗಾಯಣ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಿ.ವಿ ಕಾರಂತರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಕರಾವಳಿ ರಂಗಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹೆಸರು ಬದಲಾದ ಕೂಡಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತನ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ರಂಗಾಯಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಇರುವಲ್ಲೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಂತರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ’ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಕರಾವಳಿ ರಂಗಾಯಣ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ 4 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ 12 ಮಂದಿಯ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ 3 ಅಥವಾ 4 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ 125ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ’ ಎಂದರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-28-607368970</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>