<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲಗಿರಿಯ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ 68 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕೊಳಲಗಿರಿ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಚಾದೊ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ರಿಕ್ಸನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು. ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚರ್ಚ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆ ‘ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-28-1621351351</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>