ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಹಸಿರು ಸಿರಿ

<p>ಉಡುಪಿ: ವ್ಯಾಪಕ ಕಾಡು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಮೂಡ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಡ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಮಥಾಯಸ್ ಡೇಸಾ ಅವರೇ ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಯ ಹೊಂಡದೊಳಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳ ಮರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡೇಸಾ.</p>.<p>ನೇರಳೆ, ಪೇರಳೆ, ರೆಂಜ, ಹೆಬ್ಬಲಸು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಇದೀಗ ಡೇಸಾ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು, ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೋನಿ ಗಿಡ, ಹೊಂಗೆ, ಬಿದಿರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡು ಸುತ್ತುವುದು, ಚಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಡೇಸಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೇಪಾಳ, ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಈಗಲೂ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈನ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಡೇಸಾ ಅವರು 26 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮೂಡ್ಲಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಯ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಮರಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಡೇಸಾ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾವು ಬೆಳೆಸಿದ ವನದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಹ ತೀರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡೇಸಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಗರೆ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡೇಸಾ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಜಾಗದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಅನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಲಬಾರ್ ಪೈಡ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್, ವಿಸಿಲಿಂಗ್ ಡಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ 1 ಎಕ್ರೆ ಜಾಗವನ್ನೂ ಡೇಸಾ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಕಾಡಿನಂತೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-28-2027737676</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>