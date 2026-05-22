ಮೊಗೇರರ ನಾಗಬನದಲ್ಲಿ ತಂಬಿಲ

ಉಡುಪಿ: ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಮೊಗೇರರ ನಾಗಬನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತನು ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿತು.

ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸೀಯಾಳ, ಹಿಂಗಾರ, ಮುರಿ (ನಾಗನ ಬಿಂಬದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ), ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಶಿರ್ವ ಮಾಗಣೆಯ ಗುರಿಕಾರರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರಿಕಾರರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನಾಗ ಬನದ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾಗಬನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ತಂದಿದ್ದ ಸಿಯಾಳ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂಗಾರ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅರಿಶಿನವನ್ನೂ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ