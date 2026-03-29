ಮಣಿಪಾಲ: ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗೆ ಕುದುರಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಉಡುಪಿ: ಮಣಿಪಾಲದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದ ಮಂಚಿ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಚಿಕೋಡಿಯ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ರೈತ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ನೆಲಗಡಲೆ ಹಿಂಡಿ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಇವರು ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ಬಿಳಿ ಬೆಂಡೆ, ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ, ಅಲಸಂಡೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಬೂದುಗುಂಬಳ, ಮೊದಲಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅರಿವೆ, ಬಸಳೆ ಮೊದಲಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಜೂನ್ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ತಾವು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಪಾಲದ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನವರು ಕೂಡ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ತು ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

'ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಣಿಪಾಲದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಕೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. 9 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಾರುಗಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್.

'ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹25 ರಿಂದ ₹30 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಊರಿನ ಬೆಂಡೆ ಮತ್ತು ಅಲಸಂಡೆಯನ್ನು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹50 ರಿಂದ ₹60ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 34 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ದಾಟಿದರೆ ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಳದಿ ರೋಗ ಬಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ಬಾರಿ ಹವಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ತರಕಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಬುಡ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಸಾಕಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತದೆ — ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್, ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಕ