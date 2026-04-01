ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ: ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಡೆತ

ಉಡುಪಿ: ಈ ಬಾರಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀನುಗಾರರು ಉಪ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಸ್ತಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಹಲವರಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪಚ್ಚಲೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿಯು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಉಪ ಕಸುಬಾದರೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು.</p>.<p>'ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಸ್ತಾನದ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿಕರಾದ ಶಾರದಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಉಪ ಕಸುಬಾಗಿ ಪಚ್ಚಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಪಚ್ಚಿಲೆಗೆ ದರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹120ಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಚೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಆರು ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೋಲುವ ಪಚ್ಚಿಲೆಯನ್ನು ಹೊಳೆ, ಅಳಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ಪೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿರುವ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 5 ಅಡಿ ಅಳವಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಚ್ಚಿಲೆಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಹಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಪಚ್ಚಿಲೆಯ ಮರಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಮರಿಗಳು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಪಚ್ಚಿಲೆಯ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುವವರಿಂದ ಗೋವಾದ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಪಚ್ಚಿಲೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>