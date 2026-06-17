‘ಮನುಷ್ಯನ ಕಥೆ ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿ ಅಡಕ’ - ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ಉಡುಪಿ: ‘ಪಾಡ್ದನಗಳು ಕೇವಲ ದೈವಗಳ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಥೆ. ಸಮುದಾಯದ ವಲಸೆ, ಸಂಘರ್ಷ, ಸಮನ್ವಯದ ನೆಲೆ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಡಾ.ಶಿವ ರಾಮ ಕಾರಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬದುಕು-ಬರಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ– ಕಲ್ಕುಡ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾಡ್ದನಗಳು ಸಮಾಜದ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಗಿವೆ. ಅವು ಸಮಾಜದ ಧ್ವನಿಯೂ ಹೌದು. ಕಬಿತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಓದುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ಯಾರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ವ್ಯವಧಾನವಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಶೋಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತಿರಂಜಿತವಾದುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾರಂತರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರಂತರು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೈಚಾರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತದಲ್ಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಂತರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ರೇಖಾ ಬನ್ನಾಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಕವಯತ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಚಿಂತಕಿ ನಿಕೇತನ, ಸಂಶೋಧಕಿ ಶಾಲಿನಿ ಯು.ಬಿ., ಲೇಖಕಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ.ಪೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲ ರಚನೆಯ ‘ನಾನು ಕಾರಂತ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-28-953734682</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>